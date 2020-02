Vertical World Circuit alla Torre Allianz di Milano

Il prestigioso circuito mondiale sui grattacieli è pronto a lanciare il calendario 2020. Quest’anno il Vertical World Circuit conta nove gare e, ancora una volta, i migliori specialisti della disciplina hanno già gli occhi puntati al ranking finale e, insieme a migliaia di amatori, scaleranno i gradini - per divertimento, per fitness o per una causa benefica – per raggiungere il premio dell’impareggiabile vista dal tetto.

Nove gare intorno al mondo, da New York, a Londra, Parigi e Milano in Europa, passando per Dubai in Medio Oriente e via verso l’Asia, con la concentrazione più alta di grattacieli, con Pechino, Shanghai e Osaka, per concludere il circuito con la Gran Finale a Hong Kong. Tra le torri più alte nelle città chiave, spicca il One World Trade Center di New York, la più alta dell’emisfero occidentale, a memoria dell’11 settembre.

Il Vertical World Circuit 2020 prende il via a Milano, il 19 aprile con l’Allianz Vertical Run. Dopo l’ingresso nel circuito lo scorso anno, Allianz darà il bentornato ai campioni mondiali del VWC insieme ad altri atleti d’élite vicini e lontani.

Giunto all’11esima edizione, il Vertical World Circuit è patrocinato dalla International Skyrunning Federation, che ha condotto ricerche scientifiche esclusive sulla disciplina stair climbing. I risultati delle ricerche sono una buona notizia per tutti. Correre in salita sulle scale rappresenta un modo divertente e veloce per raggiungere la vetta per persone in forma e in salute. Per i sedentari e meno in forma basta un piccolo sforzo: salire le scale con regolarità dà enormi benefici non solo migliorando la forma fisica, ma anche la salute generale e il benessere mentale.

www.verticalworldcircuit.com