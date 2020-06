Via libera al trasporto, soddisfatti i Pendolari

I Comitati Pendolari Fvg commentano con soddisfazione la nuova ordinanza regionale sul trasporto pubblico locale. "Una decisione di buon senso, che segue la nostra richiesta del 6 giugno, quando con una nota congiunta i Comitati dei Pendolari del Fvg e del Veneto avevano chiesto ai governatori Massimiliano Fedriga e Luca Zaia di impegnarsi per giungere all'eliminazione del contingentamento dei posti a bordo e il ripristino di tutte le corse dei treni a partire da luglio".

"Si tratta di un ulteriore passo avanti verso il ritorno alla normalità. Ringraziamo in particolare i governatori, gli Assessori alla Mobilità, Graziano Pizzimenti ed Elisa De Berti, destinatari della nostra lettera, che in queste settimane hanno dimostrato grande sensibilità e impegno, lavorando con metodo per garantire il ritorno alla normalità del servizio tpl".

"Ora, con l'eliminazione del contingentamento dei posti e il ritorno alle composizioni normali dei treni, la parola d'ordine è ripristinare tutte le corse del programma d'eserizio pre-Covid (attualmente limitato all'80%). Chiederemo a breve la convocazione di un incontro con l'Assessore Pizzimenti e la Direzione Trenitalia per fare il punto della situazione, visto che il Tavolo di Lavoro programmato per metà marzo è saltato causa Covid", proseguono i pendolari. "In tale sede sarà necessario cercare di programmare con lungimiranza il servizio da settembre, quando, con la riapertura delle scuole, torneranno a viaggiare anche gli studenti. All'ordine del giorno ci sono già varie proposte di modifica dell'orario di alcune corse lungo la Udine-Tarvisio, che garantirebbero una migliore copertura delle fasce e un migliore cadenzamento".

"Da luglio auspichiamo pertanto che vengano reintrodotte le corse dei treni attualmente sospese, in particolare quelle serali lungo la Venezia-Udine, la Venezia-Trieste e almeno quelle festive lungo la Sacile-Maniago. L'emergenza Covid-19 ha dimostrato che è possibile modificare il programma d'esercizio in corso d'opera e ha fatto venir meno tanti protocolli del sistema FS che parevano insuperabili".

"Proprio questa flessibilità e la reattività di Trenitalia e RFI a recepire proposte e suggerimenti è senza dubbio l'aspetto più positivo dell'emergenza Covid-19 in tema fs".

"Si sta puntando molto, soprattutto nei fine settimana, sul servizio treno+bici, con l'introduzione di nuove carrozze portabici lungo la tratta Trieste-Udine-Tarvisio e con il ripristino a pieno regime del servizio Mi.Co.Tra. lungo la tratta Udine-Villach; sicuramente un ottimo strumento per valorizzare il nostro territorio a sostegno del turismo. Con il medesimo spirito riteniamo che ci siano le condizioni anche per pensare di riattivare alcuni servizi legati ai treni storici della Fondazione FS, soprattutto lungo la ferrovia Pedemontana del Friuli (Sacile-Gemona), linea che quest'anno festeggia i 90 anni di attività, riconosciuta come ferrovia turistica dalla legge 128/2017 e annoverata tra una delle più belle d'Europa per paesaggi attraversati".

"Nel 2017 e 2018 l'iniziativa aveva riscontrato un grande successo di pubblico (oltre 6.000 passeggeri trasportati) e di gradimento, con convogli esauriti e turisti provenienti soprattutto dall'estero e dalle altre regioni. Un bel biglietto da visita per la nostra Regione con significative ricadute economiche sul territorio", concludono i pendolari.