Via libera del Parlamento europeo al green pass Covid

Via libera definitivo del Parlamento europeo al certificato digitale Covid. Gli eurodeputati hanno completato il lavoro legislativo sul documento, che punta a facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione e a contribuire alla ripresa economica. Gli eurodeputati guardano al green pass come a uno strumento per ripristinare la libera circolazione e lanciano l’appello ai Paesi membri affinché lo mettano in pratica entro l’1 luglio.

Nel caso dell’Italia, il testo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per l'entrata in vigore ufficiale.

Il certificato indicherà se il suo possessore è stato vaccinato, ha effettuato recentemente un test Covid negativo o è guarito dal coronavirus negli ultimi sei mesi. Il sistema per metterlo in pratica – fanno sapere dall’Europarlamento - è già in funzione, con 23 Paesi tecnicamente pronti a partire e altri nove che già emettono e controllano almeno un tipo di certificato.

Il commissario europeo Didier Reynders ha spiegato che "il certificato sarà gratuito, sarà emesso da tutti gli Stati membri e dovrà essere accettato in tutta Europa. Contribuirà alla graduale revoca delle restrizioni".

La sua emissione sarà di competenza dalle autorità nazionali e sarà disponibile in formato digitale (ad esempio per smartphone e tablet) e cartaceo, con un codice QR che permetterà la lettura delle informazioni essenziali al momento del viaggio. Il sistema resterà in vigore per un periodo di 12 mesi e sarà valido nei 27 Paesi Ue oltre che in Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Il certificato non sarà obbligatorio per spostarsi (resteranno in vigore gli attuali requisiti a livello nazionale) ma il suo possesso renderà più agevole il viaggio. Misure come la quarantena, ad esempio, non saranno applicate ai titolari del certificato, a meno di situazioni eccezionali, come l’improvvisa comparsa di una nuova variante o la sua diffusione.