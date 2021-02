Viaggi a prova di virus

Le regole per gli spostamenti e le trasferte di lavoro sono state completamente stravolte, ma questa modalità di business, anche se ridimensionata, rimane irrinunciabile per numerose imprese. Per far fronte a questa esigenza e dare comunque risposte adeguate al contesto Covid e, inevitabilmente, anche a quello post Covid, Turismo 85 ha ridefinito tutta la sua organizzazione e l’offerta.



“Nel corso del 2020 - spiega Lorena Romare, amministratore delegato dell’agenzia del gruppo Danieli che opera da 35 anni – non ci siamo mai fermati, neppure durante i periodi più duri di lockdown, e abbiamo continuato così a essere vicini ai nostri clienti”.



L’operatività è stata meglio garantita anche grazie alla nuova sede principale, sempre a Buttrio lungo via Nazionale. Una nuova collocazione che rappresenta un importante investimento per il futuro e un’opportunità di rinnovamento, da cui coordina anche l’attività delle 3 filiali distribuite nel territorio a San Daniele, Tricesimo e Udine.



“Le regole del viaggio d’affari sono in gran parte riscritte – continua Romare -. Ci troviamo difronte a una escalation operativa per la gestione delle trasferte di lavoro, che per questioni di nuove procedure e protocolli sanitari, comporta di fatto una maggiore complessità nell’organizzazione dei viaggi. Turismo 85, grazie al suo know-how risponde perfettamente a questa nuova esigenza, ossia a una gestione omnicomprensiva della trasferta.Il nostro punto di forza è sempre stata l’attenzione per la qualità del servizio, personalizzato su misura delle specifiche esigenze dei nostri clienti. Proprio grazie all’acquisita e certificata esperienza del nostro team, siamo riusciti, in questi mesi, a gestire le complesse dinamiche delle trasferte di lavoro in un periodo emergenziale”.I viaggi di affari rappresentano un settore di assoluta specializzazione, viene riconosciuta la validità della consulenza offerta dagli agenti di viaggio, rilevando di fatto, l’incapacità di molti operatori online di gestire l’emergenza e la complessità dei viaggi venutesi a creare durante quest’ultimo anno.Turismo 85, che vanta più di 1.200 aziende clienti in oltre 20 nazioni, dalle grandi multinazionali alle medie e piccole aziende, è impegnata anche negli altri segmenti, dai viaggi per turismo, crociere e anche viaggi scolastici. Senza dubbio la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei processi è comunque un’attività indispensabile. Il Business Travel non può fare a meno di innovazione, velocizzazione e semplificazione dei processi di prenotazione, di controllo immediato dei costi, di integrazione dei gestionali delle aziende. Una digitalizzazione che, però, da sola non basta a gestire obiettivi precisi in contesti complessi. E così a fare la differenza alla fine e a garantire le aziende e il loro personale all’estero c’è il fattore ‘umano’ di un’agenzia in carne e ossa.