Viaggi all'estero, al rientro quarantena obbligatoria

“Ho appena firmato un’ordinanza che dispone per arrivi e rientri dai Paesi dell’Unione Europea tampone in partenza, quarantena di cinque giorni e ulteriore tampone alla fine dei cinque giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue”. Così, in un post su Facebook, il ministro della Salute Roberto Speranza prova, in qualche modo, a mettere la parola fine alla polemica scoppiata dopo che, dal Viminale, era arrivato il via libera agli spostamenti per il turismo all’estero.

Con una Pasqua blindata in Italia, la possibilità di viaggiare liberamente all’estero (almeno nei Paesi dove la situazione pandemica è più tranquilla) aveva fatto infuriare le categorie economiche, a partire da Federalberghi, durissima nei confronti del via libera al turismo internazionale a fronte dell’impossibilità di muoversi fuori dal proprio comune lungo lo Stivale.