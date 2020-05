Viaggi annullati, ecco come fare

In questo periodo emergenziale in cui sono vietati gli spostamenti, c’è ancora incertezza sui rimborsi delle prenotazioni di viaggi che non si possono intraprendere. “Alla luce delle decisioni prese dal Governo, a oggi non è ancora possibile spostarsi per finalità diverse da motivi di salute, stato di necessità o esigenze lavorative – chiarisce Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi -. Tale impossibilità di circolare liberamente sul territorio perdurerà sino a quando non verrà emesso un nuovo Dpcm. Sino a tale data da destinarsi, dunque, il consumatore avrà diritto al rimborso o al voucher per un pacchetto sostitutivo per il viaggio da effettuarsi in tale periodo di limitazione agli spostamenti all’interno dello stato e all’estero. Non è però previsto se sia il vendi

tore del titolo o ‘il viaggiatore’ a decidere quale delle alternative scegliere, ma considerando che si tratta di disposizioni straordinarie, si potrebbe ritenere che tale decisione possa essere presa dal vettore/ organizzatore. Tuttavia l’emissione del voucher rimane un’alternativa e non una scelta obbligata. L’interessato deve inviare la richiesta al venditore del biglietto entro 30 giorni dalla cessazione dei provvedimenti limitativi della possibilità di circolare, o dal provvedimento di annullamento della manifestazione, o dalla data prevista per la partenza verso destinazioni non più raggiungibili, allegando il biglietto acquistato o un altro documento che comprovi la partecipazione all’evento annullato. Il vettore provvederà al rimborso o all’emissione di un voucher entro 15 giorni da tale comunicazione”.