Viaggio a Spilimbergo, tra fate e tradizioni popolari

Uno sguardo inedito, tra storia, arte e un pizzico di magia, come quella dell’Agana, la fata dell’acqua raffigurata in un affresco del duomo. A guidarci in questo 'viaggio fuori porta' è l'Ambassador di PromoturismoFvg Tatiana Dereani. Spilimbergo con le sue peculiarità naturali e storiche di gran fascino ti inebria di sensazioni e ti porta mentalmente lontano nel tempo. Quasi sognante cammino lungo il viale tra palazzi e affreschi, di tanto in tanto mi fermo in dei punti ad ascoltare la mia guida speciale, un'audioguida che mi racconta e mi segue passo dopo passo in questa esperienza. Io mi lascio andare all'immaginazione che a tratti vien interrotta dalle sue spiegazioni che iniziano a creare in me stupore e curiosità.

Continuo in contemplazione a osservare fino a un certo punto poi vedo in trasparenza, in uno degli affreschi che rappresenta San Cristoforo, un'immagine di donna a filo dell'acqua ai piedi del santo. Sì, la riconosco: è la figura antica femminile, chiamata ''Agana'', la fata dell'acqua che le leggende locali e del nord Europa ricordano vicino ai fiumi o nei pressi delle grotte. Figure che a seconda della località vengono descritte in diversi aspetti, buone o cattive, da temere ma anche e soprattutto da rispettare per il grande valore che esse riportano, radici di una cultura e di tradizione popolari.

Il rispetto e cura che si respirano nell'aria, le immagini degli affreschi, la bellezza di questi palazzi mi riempiono gli occhi e la mente riscoprendo le origini dei luoghi. Il confronto, la riscoperta del perché Spilimbergo sia conosciuta in tutto il mondo e inizio a percorrere le strade del centro storico per andare alla famosa Scuola Mosaicisti del Friuli...

