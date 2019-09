Posti liberi per il viaggio organizzato in treno dalla 50&Più di Udine a Milano l’8 e 9 ottobre. In programma all’arrivo la visita a Duomo, Galleria e Piazza Scala, quindi al Museo della Scienza e alla mostra “Leonardo da Vinci parade”. Il secondo giorno Basilica di Sant'Ambrogio, Castello Sforzesco e “Leonardo 500 sala Asse”.

Per informazioni e iscrizioni segreteria di viale Duodo 5 o telefono 0432/538707.