Viaggio nel Pianeta Acqua alla Riserva naturale del lago di Cornino

Viaggio nel "Pianeta Acqua", domenica 8 agosto, alla Riserva naturale regionale del Lago di Cornino, dove l'elemento acquatico è fondamentale: dal lago al fiume Tagliamento si potrà scoprire, sotto la guida di esperti, il volto idrico della Riserva, indagando le due suggestive ambientazioni e le loro peculiarità.



Il ritrovo è fissato alle 18.30, al Centro visite, da dove partirà la passeggiata naturalistica.



Per le 20, poi, nell'area verde in adiacenza allo stesso Centro visite si terrà una conferenza sul percorso del Tagliamento, che verrà esaminato dal punto di vista geologico e idrogeologico; saranno inoltre raccontanti aneddoti e curiosità e si analizzeranno le prospettive che si delineano per il futuro del "re" dei fiumi alpini.



La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione, effettuabile al numero 0427 808526 (in orario di apertura del Centro visite, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) o via mail, all'indirizzo centrovisite@riservacornino.it.