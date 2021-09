Vicino lontano Mont fa tappa a Paularo

Ultimi appuntamenti di vicino/lontano mont, la felice articolata iniziativa dell'associazione vicino/lontano, disseminata durante tutta l'estate in diverse località della Carnia e del Canal del Ferro. Sabato 18 settembre, alle 15.30 e' prevista una visita guidata alla casa-museo La Mozartina 2a Paularo, istituita dal maestro Giovanni Canciani, compositore, filantropo e genius loci della Carnia (1936-2018).



Sarà possibile visitare la casa-museo “La Mozartina 2” sita in via Sbrizzai a Paularo, nella sede “Ecomuseo i Mistîrs” (prenotazione necessaria scrivendo a museomozartina@libero.it entro le ore 10 del 18 settembre, capienza massima 30 persone), nell'ambito di vicino/lontano mont. La visita, che si svolgerà dalle 15.30, sarà anticipata da una originale prolusione, con immagini e ascolti, sulla vita e l’opera del compositore Giovanni Canciani (1936-2018), condotta dal musicologo Alessio Screm e dal musicista Daniel Canciani Procházka, curatori e prosecutori delle lungimiranti attività del Maestro della Carnia. Seguirà la visita nella sede museale, residenza in stile déco fondata nel 2015, ultima creazione di Canciani che completa il progetto "I musei del suono" con la prima residenza musicale fondata nel 1993 e sita in via Jacopo Linussio.



La Mozartina 2 è un elegante appartamento, tra le sedi private più visitate della regione, composto da cinque ampie sale, le quali accolgono una preziosa collezione di strumenti musicali storici, tutti sonanti, custoditi al primo piano del Palazzo in Borgo Sant’Antonio a Paularo. La raccolta è composta da circa venti strumenti musicali, tra pianoforti di alto pregio, cordofoni, aerofoni e membranofoni, e lungo le pareti sono distribuiti trentasei pannelli murari raffiguranti gli organi antichi della Carnia, con foto, inquadramento storico e composizione fonica.