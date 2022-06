Villa Manin, visite guidate a 'Il Verde Alfabeto'

Il prossimo appuntamento collaterale alla mostra "Il Verde Alfabeto", la mostra a cura del Gruppo di lavoro Erpac, ospitata nella Barchessa di Levante a Villa Manin e aperta fino al 3 luglio, è inserito nell'ambito della giornata nazionale "Appuntamento in giardino" organizzata per domenica 5 giugno dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia, a cui aderisce anche l'Erpac Fvg proprio con il parco di Villa Manin e il Giardino di Palazzo Tullio Altan a San Vito al Tagliamento (aperto dalle 9 alle 18 con la possibilità di effettuare visite guidate).

L'iniziativa è volta al grande pubblico con lo scopo di far scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Un'occasione per far conoscere i giardini normalmente chiusi e per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti con eventi e attività.

Fitto il programma che per l'occasione avrà inizio alle 10 con la visita guidata al parco storico di Villa Manin condotta da Umberto Alberini e che si ripeterà alle 11.30.

Alle 14.30 è prevista una visita guidata alla mostra "Il verde alfabeto" con Giorgia Gemo a cui seguirà l'incontro alle 16 nell'Aula riunioni Barchessa di Levante con Oldino Cernoja, presidente Fondazione de Claricini Dornpacher, vice presidente vicario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Friuli, membro dell'Accademia udinese delle Scienze Lettere ed Arti, consigliere regionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, su “I giardini storici di Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco”.

A seguire per chi non avesse avuto la possibilità prima dell'incontro si terrà alle 17.30 un'altra visita guidata della mostra "Il Verde Alfabeto" sempre a cura di Giorgia Gemo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.