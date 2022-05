Villanova delle Grotte attende il Giro d'Italia

Nel gran fervore di iniziative che sta contrassegnando, in Comune di Lusevera, l'attesa del passaggio del Giro d'Italia - che il 27 maggio attraverserà l'Alta Val Torre -, si staglia l'appuntamento previsto per domenica 22 maggio, quando l'area coperta della piazza di Villanova delle Grotte si trasformerà in una grande vetrina delle eccellenze del territorio, spaziando dall'enogastronomia all'artigianato.

Una preziosa occasione promozionale, dunque, che permetterà ai visitatori di scoprire tanti prodotti a chilometro zero: organizzato dall'amministrazione comunale, l'evento si avvale della collaborazione delle Grotte di Villanova, che lo scorso fine settimana - sempre in vista della Corsa Rosa - hanno inaugurato un nuovo, spettacolare itinerario turistico, uno dei più bei percorsi ipogei di tutta Italia e l’unico in Europa in una grotta di contatto.

La manifestazione si aprirà alle 11, con l'inaugurazione - da parte di autorità locali e regionali - della mostra delle specialità enogastronomiche del territorio. Il pomeriggio, poi, sarà ravvivato da un'esibizione dei fisarmonicisti del gruppo tarcentino Ensemble Flocco Fiori (dalle 15.30) e, alle 18, dall’estrazione dei numeri di una lotteria che mette in palio raffinate opere d’arte e di artigianato di artisti e produttori della valle. I biglietti sono acquistabili presso la reception delle Grotte, alla trattoria Ai Templari, al bar trattoria Al Terminal Grotte e al bar Al Panorama.

Le Grotte di Villanova rimarranno aperte al pubblico per tutto il mese di maggio ogni sabato e domenica: le visite sono su prenotazione (messaggio whatsapp al 3204554597) e a orari fissi. Info sul sito www.grottedivillanova.it.