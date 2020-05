Ville Aperte, la promessa di un nuovo incontro

"Cari Amici, ogni anno il primo maggio ci si incontrava per Ville Aperte, un’iniziativa straordinaria che dura da quasi 20 anni con continuità e ha sempre coinvolto tutti gli operatori del settore Turismo e Cultura della regione Friuli Venezia Giulia", scrive Maria Paola Frattolin, Presidente di Itineraria.

"L’iniziativa è promossa, in collaborazione con Itineraria, Associazione Guide Turistiche del Friuli Venezia Giulia, da “Noi Cultura e Turismo” associazione dei Comuni di Buttrio, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone, che hanno sempre profuso in questo progetto grandi energie, impegno, passione e lungimiranza, portandolo anche oltre i confini della nostra regione. Quest’anno, per le ragioni conosciute ma non senza un po’ di tristezza da parte di tutti, Ville Aperte non si è potuto realizzare il primo maggio".

"Non avremo così modo di trascorrere una giornata intessuta di bellezza e conoscenza, visitando quelle dimore storiche che fan parte del nostro imperdibile patrimonio culturale, urbanistico,

architettonico, artistico e rurale e insieme assaggiare anche le eccellenze dell’enogastronomia locale. Oggi noi restiamo a casa, curiamo i nostri affetti e i nostri programmi per il futuro, perché anche questo gioioso evento delle Ville Aperte si possa tenere di nuovo, solo un po’ più avanti. Tutti i nostri progetti non sono annullati, sono solo rinviati a quando potremo ritrovarci insieme in sicurezza e serenità e riabbracciarci. Perché noi ci incontreremo presto, di nuovo", conclude Frattolin.