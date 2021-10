Visita ad Aquileia, nel centenario della Solenne Tumulazione del Milite Ignoto

Fine settimana ricco di iniziative a cura del Gruppo Storico Friuli Collinare-Museo della Grande Guerra di Ragogna programmate, in particolare per la visita guidata in programma ad Aquileia, nel centenario della Solenne Tumulazione del Milite Ignoto.



Sabato 16 ottobre, ritrovo alle ore 9 nel posteggio gratuito di Piazza San Giovanni in Aquileia: Visita storica guidata ad AQUILEIA, NEL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO. Dettagli e contatti su: Sabato 16 ottobre 2021 - AQUILEIA, NEL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO (graffitidiguerra.it)



Domenica 17 ottobre, ritrovo alle ore 9 al Passo di Monte Croce Carnico: Escursione storico-alpina al "MUSEO ALL'APERTO" SUL MONTE PAL PICCOLO. Dettagli e contatti su: Domenica 17 ottobre - IL "MUSEO ALL'APERTO" DEL MONTE PAL PICCOLO, CAMPO DI BATTAGLIA PER ECCELLENZA DELLA ZONA CARNIA (graffitidiguerra.it)



In programma anche la caminata meditativa a Sella Sant'Agnese, domenica 17 ottobre (escursione senz'altro più facile e meno lunga rispetto al Pal Piccolo), con ritrovo a Ospedaletto di Gemona del Friuli alle ore 9:45.

Info e contatti su psicologiatolmezzo.it.