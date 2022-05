Visita didattica al Giardino del Chiostro di Cividale

Il Circolo Legambiente di Udine e il Gruppo Friuli Centrale di Civiltà Contadina, in collaborazione con il Centro internazionale di Studi Monastici di Cividale organizzano per domenica 15 maggio una visita didattica all'azienda agricola il Giardino del Chiostro di Cividale.

Tra storia e natura, orti e giardini, sarà possibile scoprire la vita quotidiana antica e gli originali ambienti dell'ex monastero. Per una buona riuscita dell'iniziativa, è stato fissato il limite di 25 persone in ordine di prenotazione (0432-402934 - email: udine@legambientefvg.it). Contributo minimo di partecipazione: Adulti 8 euro, ragazzi (sotto i 18 anni), Soci Legambiente, studenti e disoccupati: 7 euro; in caso di maltempo , la visita sarà rinviata a data da definire.

Il programma prevede alle 9 il ritrovo nella sede del Giardino del Chiostro in via Firmano 16 Cividale (in prossimità del luogo saranno esposte due bandiere gialle della Legambiente); alle 9.10 registrazione nominativi e inizio visita guidata: gli orti sinergici, il labirinto commestibile, i giardini nella storia, le ricostruzioni della vita quotidiana in un monastero medievale. Alle 12.15 conclusione della visita.

L'azienda nasce all'interno dell'ex monastero di San Giorgio storicamente documentato già agli inizi del XIII° secolo. Situato a sud-ovest di Cividale del Friuli, sulla sponda sinistra del fiume Natisone, a ridosso di in un punto strategico, l'attraversamento del fiume (guado) e all'esterno della cinta muraria della città ducale. La superficie coltivata è racchiusa per due terzi da antiche mura e un terzo si apre su un intrigante strapiombo sul fiume Natisone. Il metodo di coltivazione è con certificazione biologica all'interno di una spiccata biodiversità naturale seguendo i principi della permacultura.

Si sta specializzando in produzioni orticole (orto sinergico) e coltivazione di erbe aromatiche e officinali.

La fattoria didattica, per scuole, gruppi e famiglie, offre laboratori e percorsi didattici storico naturalistici che ripercorrono la vita del sito dal neolitico ai giorni nostri, focalizzandosi sulla ricostruzione della vita quotidiana medievale-monasteriale. All'interno del complesso sono stati ricostruiti l'Hortus conclusus, il pomarium e ambientazioni tipiche di quel periodo storico. E' in allestimento il laboratorio di trasformazione delle “erbe”.