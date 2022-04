Visita gratuita al Bunker sul San Michele

Riapre al pubblico il Bunker risalente alla Guerra Fredda sul San Michele, in provincia di Gorizia. Sabato 9 aprile, alle ore 15.30, aprirà per un turno di visite guidate gratuite.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, inviando un messaggio sul profilo Facebook e attendendo la risposta degli organizzatori che varrà come conferma, e l'uso corretto della mascherina.



Il ritrovo è all'ingresso dei bunker, a breve distanza dalla frazione di Cotici, San Michele del Carso. Si raggiungono in 15 minuti a piedi, su strada forestale. E' sufficiente indossare calzature e abbigliamento adeguati. Istruzioni dettagliate su posizione di parcheggio, percorso e punto di ritrovo verranno fornite con la conferma di prenotazione.



Il percorso di visita, che è gratuita, impiega circa un'ora. Al termine sarà possibile versare una libera offerta, a favore delle spese vive per manutenzione e aperture.

Gli interni della postazione sono agevoli e illuminati per intero. A causa di un passaggio basso, all'ingresso, a tutti verrà fornito un caschetto, adeguatamente igienizzato.