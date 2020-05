Visita virtuale ai musei della Val Resia

Da oggi è possibile entrare nei musei della Val Resia attraverso una serie di brevi spot di presentazione, visibili sul canale YouTube aperto dall’Ecomuseo, all’indirizzo ecomuseo Val Resia, oppure accedendo direttamente alla pagina dedicata del sito https://www.ecomuseovalresia.it/visita-virtuale/.

Sei video, realizzati per l’Ecomuseo da Christian Madotto, racconteranno storia e attività del “Museo della Gente della Val Resia” e del “Museo dell’Arrotino” e, presenteranno, attraverso le sezioni e gli oggetti in mostra la ricchezza del territorio ecomuseale.

Sei brevi viaggi, che saranno pubblicati con cadenza settimanale, per entrare nella vita della comunità della Val Resia. Il viaggio ha inizio: si parte con il primo filmato che introduce alla storia del “Museo della Gente della Val Resia”.