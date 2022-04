Visite 'speciali' alle Grotte di Villanova

Speciale serie di eventi alle Grotte di Villanova, complice il bel tempo e l'allentamento delle restrizioni: il primo appuntamento proposto dallo staff che gestisce il sito è in programma per domenica 24 aprile, alle 10, orario di partenza dell'escursione speleoturistica #Offroad, occasione unica per scoprire la Grotta Nuova al suo stato "naturale", senza luci e camminamenti. Il pubblico sarà accompagnato dalle esperte guide di Insidefvg, che garantiranno ai partecipanti al tour (età minima 14 anni) una progressione in tutta sicurezza. Le prenotazioni andranno effettuate entro sabato 23, alla mail info@insidefvg.com.



Il 30 aprile, invece (alle 18.30), ecco #Earthbeat, appuntamento per gli appassionati di meditazione, a cura di Altronde: percorrendo il ramo principale extra-turistico delle Grotte (con caschetto a led) i partecipanti seguiranno i ritmi dettati dal respiro, dai propri passi e dai suoni della cavità, fino al gran finale sonoro con tamburo sciamanico. Sono ammesse al massimo dieci persone: prenotazioni a stefano@altronde.it.



Le Grotte di Villanova accoglieranno il pubblico anche il 25 aprile e il primo maggio, con gli orari consueti (visita al percorso Special, da 2 ore e mezza, alle 10.30, all'itinerario Standard, da un'ora e mezza, alle 14 e alle 15.30); sono inoltre aperte tutti i sabati, con due uscite (Special alle 10.30, Standard alle 14). Prenotazioni con messaggio al 320 4554597 o mail a prenotazioni@grottedivillanova.it.