Vivi-Amo l'autunno a Stolvizza

Domenica 30 ottobre a Stolvizza, in Val Resia, chiudono gli ormai noti sentieri che per tutta l'estate hanno visto la presenza di tanti escursionisti, un successo che anche quest'anno ha arriso all'Associazione Vivistolvizza che, da sempre, si impegna molto per la cura dei vari tracciati: Ta lipa pot, Il sentiero di Matteo, Pusti Gost sulle tracce del passato, P4 della grande guerra, Vertical Kilometer, Stolvizza facile e Ta na rado.

Appuntamento alle 8.30, per la registrazione; quindi, accompagnati da persone del posto, partenza per uno dei tracciati scelti dagli escursionisti. Grande festa alla fine dell'escursione con la bruschetta dell'amicizia e un allegra castagnata a sancire l'ormai imminente arrivo dei mesi invernali, nonostante un ottobre particolarmente mite e una domenica che si preannuncia piena di sole.

Tutto il programma di domenica 30 è stato curato dall'Associazione ViiviStolvizza e dall'Associazione Cama Arrotini Stolvizza, in collaborazione con il gruppo Alpini Sella Buia e la preziosa partecipazione della Pro-Loco Nediske Doline-Valli del Natisone.

Molte le iniziative collaterali che accompagneranno i partecipanti a questa bella giornata organizzata alle pendici del Monte Canin: dalla mattinata Mercatini di artigianato locali, dalle 9 'Affiliamo' con Arrotini disponibili ad affilare forbici e coltelli che potranno essere ritirati al termine della camminata, dalle 11.30 Trucca-bimbi, possibilità di visitare il Museo dell'Arrotino e il Museo della Gente della Val Resia; dalle 12 il tradizionale ristoro e per finire concerto con il gruppo musicale Maximaber Orkestar, a suo tempo rinviato per il grave incendio in Val Resia dell'estate scorsa e riproposto in questa occasione a conclusione del progetto Diverso da Chi.

Una bella occasione per trascorrere una stimolante giornata in montagna con un'escursione per chiudere i sentieri e dare l'appuntamento a tutti per sabato 1 aprile 2023 quando i tracciati saranno di nuovo riaperti.

Info: cellulare: 360.960179 - vivistolvizza@gmail.com - www.vivistolvizza.it