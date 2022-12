Voglia di neve, oltre 12.500 primi ingressi nel weekend

La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia entra a regime: sabato nei sei poli del Friuli Venezia Giulia sono stati 4.300 i primi ingressi registrati e si sono contati 53mila passaggi, a cui si aggiungono gli 8.300 primi ingressi della domenica, che chiuderà attorno a 85-87mila passaggi.

Nel primo weekend di apertura dei comprensori sciistici del Friuli Venezia Giulia – in cui la stagione è partita l'8 dicembre con l’apertura agli sciatori del solo polo di Sella Nevea – sono stati dunque oltre 12.500 i primi ingressi contati da PromoTurismoFvg, che per queste prime giornate nei poli di Forni di Sopra/Sauris, Sappada, Tarvisio e Ravascletto/Zoncolan ha applicato uno sconto del 30% sul prezzo di bassa stagione, mentre a Sella Nevea e Piancavallo nel weekend sono entrate in vigore le tariffe ordinarie.

Da lunedì 19 prenderà il via il periodo di alta stagione con il cambio delle tariffe che vede lo skipass giornaliero a 39,50 euro valido in tutti i comprensori e per i prossimi giorni le aperture degli impianti rimarranno tendenzialmente invariate rispetto a oggi, con le seguenti modifiche e previsioni.

Forni di Sopra: dal 23 dicembre aprirà tutto il Varmost (dunque anche le piste chiuse a oggi, Varmost1 in particolare) e il Fantasy Park, mentre per il Davost, oltre a quanto già aperto, occorre attendere l’evoluzione meteo.

Sauris: dal 23 aprirà a Sauris di Sopra lo skilift e la pista Richelan, oltre al Campo Scuola già operativo; dal 24 aprirà lo skilift a Sauris di Sotto e il relativo Campo Scuola.

Piancavallo: dal 23 apriranno la seggiovia Sauc/Budoia e la pista Sauc2.

Sappada: appena possibile saranno aperti Nevelandia e il secondo skilift in zona campetti; rimane, invece, ancora chiuso il versante dell’impianto 2000.

Sella Nevea: tutto aperto; da lunedì a venerdì rimarrà chiuso il tappeto, mentre martedì 20 sarà la prima giornata dedicata allo scialpinismo.

A Tarvisio non ci sono variazioni significative, hanno aperto le seggiovie Prasnig, Hutte, Florianca e Nuova Priesnig, così da garantire la fruibilità della parte alta del demanio sciabile, le seggiovie Tripla e Tschopfen, i tappeti Campo Scuola, 1 e 2 e si può sciare, oltre che sulla parte alta della Di Prampero, anche su Pista Foresta, Malga e Florianca. Da sabato sono aperti il parco giochi, il bob su rotaia, l’anello di fondo dell’Arena Paruzzi e il circuito di fondo della Val Saisera.

La telecabina del Lussari ha riaperto per i pedoni e gli sciatori, che hanno a disposizione la pista Di Prampero alta, sino alla stazione intermedia, l’apertura della parte bassa dipende dalle condizioni meteo.

Zoncolan: aperta la pista “2”, in settimana sarà operativa anche la “1”, da mercoledì la Cima Tamai, con l’obiettivo di aprire per Natale il rientro a Ravascletto.

Pradibosco: è iniziato l’innevamento artificiale con l’intenzione e l’obiettivo di entrare a regime per le festività.

Il prossimo aggiornamento è in programma giovedì pomeriggio, in vista dell’inizio delle vacanze di Natale.

PromoTurismoFvg ricorda che per tenersi aggiornati sulle aperture degli impianti e delle piste è sempre possibile consultare il sito InfoNeve.