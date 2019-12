Volevo Fare la Rockstar.. tour!

Tour d'eccezione per le passeggiate cinematografiche di Esterno /Giorno, iniziativa di Casa del Cinema di Trieste che porta il pubblico sui set cinematografici della regione Friuli Venezia Giulia.



Sabato 21 dicembre alle 13.30 il tour partirà alla volta di Cormons e Gorizia dove si visiteranno le location della serie "Volevo Fare la Rockstar" andata in onda su Rai Due nelle scorse settimane e girata interamente in FVG. Durante il tour ci raggiungerà anche il regista Matteo Oleotto. Si potranno ammirare le suggestive location della serie, il fantasioso borgo Caselonghe e alcuni set esclusivi come la Casa della famiglia Mazzucato.



Gran finale con il regista il quale ci racconterà questa avventura durata molti mesi e che ha coinvolto centinaia di cittadini regionali nella sua realizzazione.



Per ulteriori informazioni www.casadelcinematrieste.it: alla sezione "passeggiate cinematografiche" c'è tutto il calendario delle prossime passeggiate cinematografiche e le informazioni e contatti per prenotarsi.