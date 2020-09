Walk of Peace in corsa per il Miglior progetto Interreg d'Europa

Il Progetto Interreg Italia-Slovenia "Walk of Peace" è un attività finanziata con fondi europei volta alla valorizzazione, tutela, divulgazione, sensibilizzazione dei luoghi della Grande Guerra nei territori fra Friuli, Slovenia, Veneto e aree contigue, coincidenti con il fronte giulio - carnico, con l'area del litorale veneto/fronte del Piave e con la zona del Tagliamento/Ragogna. Il capofila del Progetto è la Fondazione Poti Miru di Caporetto e, fra i tanti e importanti partner presenti, ci sono anche il Comune di Ragogna col suo Museo della Grande Guerra e Promoturismo Friuli Venezia Giulia.



Walk of Peace è insomma una grande progettualità, di carattere turistico-culturale, con cui si vuole tutelare, promuovere e mantenere nel tempo il nostro immenso patrimonio di siti, sentieri, epigrafi, trincee lasciateci sul terriotio dalla Prima Guerra Mondiale, secondo un'ottica di collaborazione e di condivisione fra le nazioni. E' anche un progetto importante per lo sviluppo di tante nostre zone, in specie collinari e montane, toccate dall'evento bellico.



Ora, il progetto Walk of Peace è stato nominato fra i migliori progetti d'Europa e "se la sta giocando" per vincere la "competizione", il che porterebbe un rimarchevole e importante ritorno divulgativo sul nostro territorio.



Per sostenere il Progetto Walk of Peace basta mettere un 'Mi Piace' sotto al video del progetto, postato su facebook al seguente indirizzo:

http://bit.ly/Vota_WalkOfPeace



La procedura per il voto è semplice e unica: 1) cliccare sul link soprastante 2) cliccare Ok nella seguente finestra che re-indirizza verso la pagina facebook 3) mettere MI PIACE sotto il video del progetto. Per votare è necessario avere un proprio profilo facebook.