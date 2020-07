Weekend a Miramare

Dopo qualche settimana di valutazione dei flussi di visitatori e di adeguamento alle regole imposte a seguito dell’emergenza Covid, nel weekend Miramare riprende gli orari consueti. A partire da questo fine settimana, infatti, il Castello aprirà ai visitatori sin dal mattino.



Il sabato e la domenica l'orario di apertura al pubblico ritornerà ad essere dalle 9 alle 19, ultimo ingresso alle 18:30 come sempre. Per quanto riguarda gli altri giorni (da lunedì a venerdì) al momento l'orario di visita rimarrà dalle 14 alle 19.



Da questo sabato, inoltre, si modificano leggermente le modalità di ingresso, eliminando la scansione cronologica attualmente in vigore e mantenendo obbligatorio esclusivamente il distanziamento interpersonale. I visitatori del Castello verranno quindi fatti entrare rispettando la distanza di 2 metri l'uno dall'altro, ad eccezione dei gruppi di familiari e affini. È consentito l'ingresso di piccoli gruppi di persone fino a 8 totali (paganti) sia per quanto riguarda le visite guidate sia per quanto attiene alle prenotazioni (si sta perfezionando il sistema di prenotazione per evitare sovrapposizioni). Le visite guidate, infine, dovranno essere gestite dalle guide in modo che le spiegazioni avvengano il più possibile all'esterno (come introduzione) e nelle sale più ampie.



Rimangono ovviamente in vigore la misurazione della temperatura all'ingresso del Castello a cura di un operatore incaricato, l’obbligo di utilizzare la mascherina all'interno delle sale museali e l’igienizzazione delle mani all’ingresso.