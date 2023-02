Weekend di sci ed eventi nei comprensori del Fvg

Tutto pronto per un altro fine settimana sulle piste del Friuli Venezia Giulia: archiviati i giorni del carnevale che hanno visto centinaia di sciatori nei comprensori della regione, gli impianti saranno a regime per tutto il weekend, in attesa delle nevicate e dell’abbassamento delle temperature annunciati, che garantiranno la copertura del manto nevoso anche per le prossime settimane.

Proseguono anche gli eventi in montagna, tra gli appuntamenti di “Music in the ski”, che toccherà questo sabato lo Zoncolan, ma anche degustazioni in miniera, il curling e, la prossima domenica, il 5 marzo, la festa Fums, Profums, Salums a Sutrio, dedicata all’arte norcina.

Prosegue il calendario degli eventi organizzati per animare le località di montagna della regione.

Domani alle 18 la Notturna con aperitivo e degustazione in miniera a Cave del Predil offrirà l’occasione di scoprire in una passeggiata notturna il parco geominerario di Raibl, con a seguire un momento di degustazione in miniera (evento organizzato dai Musei Tarvisio, prenotazione obbligatoria al tel. +39 0428-576536).

Sabato è in programma la quarta uscita di Music in the Ski, il tour targato Radio Company che farà tappa dalle 10 alle 16 sullo Zoncolan - in area Valvan – per proporre musica e divertimento nel villaggio gonfiabile con il dj set di Andij e la voce di Igor Pezzi con giochi, animazione per bambini e adulti e gadget in regalo.

Domenica al palaghiaccio Dolomiti di Forni di Sopra l’appuntamento per giornata di sfide e divertimento è con Bisiac Curling a Forni di Sopra: alle 10.30 è prevista la sfilata dei partecipanti al torneo lungo le vie del paese, dalle 11.30 mini torneo per scegliere le quattro squadre che dalle 16 sfideranno quelle locali e a seguire le premiazioni (evento organizzato da Curling Bisiac - per info 393 881 4883).

Domenica 5 marzo, sarà protagonista la festa dedicata all’arte norcina a Sutrio. Fums, Profums, Salums è un percorso di degustazione in nove tappe per assaggiare le ricette tradizionali a base di carne di maiale della Carnia, il tutto accompagnato dai vini d'eccellenza del Friuli Venezia Giulia (organizzato dalla pro loco di Sutrio - per info 0433.778921).

IMPIANTI APERTI NEI SEI COMPRENSORI. Rimane tutto aperto sulle altre piste del Friuli Venezia Giulia, a Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan e Pradibosco così come Sappada-Forni Avoltri, Sella Nevea e Tarvisio. PromoTurismoFVG invita sempre gli sciatori a consultare l’Infoneve per tutte le notizie in tempo reale, così come ad acquistare lo skipass online, evitando code e rallentamenti alle casse dei poli. Coloro che possiedono già la Ticket Card potranno caricare i biglietti e presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti, altrimenti occorre registrarsi sul sito, recarsi alle biglietterie per il ritiro della tessera (costo di 5 euro con validità di cinque anni) e procedere come spiegato nel tutorial.

Un altro weekend di attività in montagna per chi si vuole godere la neve e il relax tra escursioni, passeggiate nella natura e ciaspolate. A Sauris domani alle 11 ci sarà Yin yoga, lezione per migliorare, rilassare e fortificare corpo e mente (Grien SPA in loc. Treinke/Velt - centro sportivo), mentre sabato alle 18.30 Astrotrekking sotto il cielo di Lateis è la passeggiata per scoprire le stelle e gli altri corpi celesti - parcheggio Meublé Pa' Krhaizar (per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio turistico Sauris: 0433.86076, [mailto:info@sauris.org).]info@sauris.org).

A Forni di Sopra sabato alle 14.30 è in programma l’attività dedicata ai bambini per scoprire la neve: Nevicità e giochi coi maestri da sci, per creare sculture e pupazzi con la neve utilizzando materiale didattico e giochi, domenica alle 9.30 con partenza dall’infopoint ci sarà la Ciaspolata panoramica, un’escursione adatta a tutti su sentieri semplici con l’accompagnamento di una guida naturalistica. In mancanza di neve l’attività verrà svolta senza ciaspole, quindi diventa escursione naturalistica (info e prenotazioni all’infopoint di Forni di Sopra: 0433 886767 – info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

A Tarvisio domani alle 16.30 ci si diverte con le Snow E-Fat Bike nel Tarvisiano, un nuovo modo per scoprire i sentieri di montagna partendo dall’hotel Valle Verde via Priesnig, mercoledì alle 9 ci sarà la Ciaspolata Alpe del Lago, escursione naturalistica nelle magnifiche valli che portano ad Alpe del Lago, alle 17.30 l’Approccio all’arrampicata indoor, esperienza per bambini e ragazzi per scoprire la pratica dell'arrampicata sportiva al palazzetto dello sport di Tarvisio sotto la guida di un istruttore. Per tutte le informazioni e prenotazioni si può contattare l’infopoint di Tarvisio, 0428-2135, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it.

A Sappada sabato e domenica dalle 10 alle 13.30 si va A spasso con la slitta, per vivere la suggestione di un giro sulla slitta trainata da un cavallo nella magica cornice di Cima Sappada (ritrovo: Cima Sappada - Stalla Fam Fauner in direzione Sorgenti del Piave) e domenica alle 10 dall’infopoint parte il tour I balconi di Sappada, una ciaspolata naturalistica dalla Capanna Bellavista alla capanna "Plotzn" fino al Miravalle scendendo per i campi di Sappada vecchia, una storia di boschi e tracce di animali nel cuore dell'inverno. (Per informazioni e prenotazioni: 0435 469131 info.sappada@promoturismo.fvg.it).

A Tolmezzo, sabato alle 9 parte l’Escursione sull’Altopiano di Curiedi, sospeso tra la forra del Vinadia e le valli del Tagliamento e del But, un luogo affascinante lontano dalle zone più turistiche della Carnia, mentre domenica alle 9, da Imponzo, dal parcheggio di via Mignezza, l’Anello della Pieve di San Floriano, escursione ad anello tra Illegio e Imponzo attorno all’antica Pieve di San Floriano, per scoprire la selvaggia natura alle falde delle Alpi Tolmezzine e la millenaria storia delle Pievi carniche (entrambe le attività sono organizzate Consorzio Turistico Arta Terme: Alpi Dolomiti Friulane, 0433.786171 info@alpidolomitifriulane.it).

A Ovaro, sabato alle 14 parte “100 finestre e percorso naturalistico”, escursione alla scoperta di una dimora storica del XVIII secolo attraverso un percorso che svela la vera anima della Carnia (ritrovo reception Albergo Diffuso, Comeglians), mentre domenica a Paluzza ritorna la Passeggiata con le lanterne, un'esperienza d'altri tempi, tra i boschi della Carnia alla scoperta delle orme degli animali accompagnata da curiosi aneddoti e antiche leggende (ore 17.30 partenza da Casa Ortis - Info e prenotazioni: Visit Zoncolan 0433 778921 info@visitzoncolan.com).

Per scoprire tutte le altre attività