Weekend in canoa sul Noncello

Le canoe tornano a solcare le acque del Noncello. Anche quest’anno sono state organizzate, nel rispetto delle norme anti-Covid, le discese gratuite lungo il fiume che dà il nome alla città di Pordenone a cura degli istruttori del Canoa Club Naonis e alla presenza del campione olimpico Daniele Molmenti.

Inserita nel cartellone di Estate a Pordenone, l’iniziativa avrà luogo sabato 29 e domenica 30 agosto, con tre discese al giorno alle 9, alle 11 e alle 14. Un modo, questo, per scoprire la biodiversità del fiume: la flora e la fauna sono rimaste intatte perché non coinvolte nello sviluppo urbano.

Ogni turno, al quale potrà partecipare una dozzina di persone, partirà dall’imbarcadero Marcolin per arrivare all’attracco della Vecchia Dogana a Vallenoncello, per poi tornare in furgone. Ai partecipanti, che potranno effettuare una prova assistita, sarà consegnata l’attrezzatura necessaria e gli istruttori spiegheranno come condurre le imbarcazioni.

Si consiglia d'indossare maglietta e costume da bagno o pantaloncini, ciabatte o scarpette da mare. Per partecipare bisogna iscriversi esclusivamente via email, inviando la richiesta con dati anagrafici, telefono, numero di partecipanti, data e ora dell’escursione scelta a corso.canoa@ comune.pordenone.it entro le 12 di venerdì 28.