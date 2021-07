Weekend in Fvg, tanti eventi per tutti i gusti

Questo fine settimana volete uscire, senza allontanarvi troppo da casa? Le proposte non mancano! Abbiamo selezionato per voi alcune attività, che abbracciano tutto il territorio regionale. Sicuramente ci sarà quella che fa per voi…

A Marano, in Piazza Frangipane, sabato 24 alle 21 si terrà la proiezione del cortometraggio ‘Soffi d’ali’, una pellicola che parla proprio di Marano Lagunare, realizzata dall'Università Iusve di Venezia. La visione sarà accompagnata dal concerto dei trombettisti del Conservatorio Pollini di Padova. Per maggiori informazioni: info@visitmaranolagunare.it

Alle 17 nel piazzale della Puppa a Piancavallo (Sala convegni in caso di maltempo) sarà messo in scena un altro spettacolo, questa volta teatrale, ‘Né serva, né padrona’ dedicato alle figure femminili della Commedia dell’Arte e alla loro emancipazione, iniziata nel Cinquecento. Di e con Claudia Contin Arlecchino. L’ingresso sarà gratuito fino all’ esaurimento dei posti.

Si concluderà, inoltre, il festival GradoJazz con il concerto del grande Paolo Conte. L’artista porterà nel Parco delle Rose, alle 21.30, il suo tour “50 Years of Azzurro”, partito nel 2018 per celebrare i 50 anni del brano “Azzurro”, accompagnato da un’orchestra di 11 elementi. Info e biglietti: www.euritmica.it

Per chi desidera fare acquisti, a Trieste, in piazza Vittorio Veneto, sarà allestito il “Mercato dei Tritoni”, con bancarelle dedicate al piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico, a cura dell'Associazione Culturale Cose di Vecchie Case in co-organizzazione con il Comune. Stand aperti dalle 8 del mattino fino alle 17 del pomeriggio.

A Cividale, dalle 18, nel Parco Acrobati del Sole, si svolgerà, per l’evento “Peaky Bintars”, la festa a tema birra e whiskey irlandesi a ingresso gratuito. Dalle 20.30, poi uno spettacolo equestre e di falconeria (a pagamento, posti limitati, consigliata la prenotazione). Per concludere la serata alle 22 ci si potrà svagare con il concerto dei Cinque Uomini sulla Cassa del Morto a ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni: tel. 0432 1901099 info@acrobatidelsole.it

Spostandoci alla giornata di domenica 25 luglio, se la voglia di fare acquisti è ancora alta, dalle 8 e fino al tramonto nel centro storico di Sacile c’è il mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato e vintage “Sacellum - la piazza delle antichità” che si tiene ogni quarta domenica del mese.

Dalle 15 a Gemona, nel Museo Civico di Palazzo Elti, Maria Valentinuzzi terrà un laboratorio di calligrafia nell’ambito del progetto “La magia dei borghi antichi e dei castelli”. Ci si potrà informare sulla storia della scrittura e sui materiali utilizzati per produrla, ma anche provare a scrivere proprio con lo strumento anticamente utilizzato per tracciare le lettere: il calamo. Il laboratorio è dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 anni in su e la partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni: 0432 981441 o a questo link

Dopo cena, alle 20.45, sul Lungomare Nazario Sauro di Grado, la Civica Orchestra di fiati Verdi tornerà a suonare dal vivo con il concerto “Hellfire”, un nuovo appuntamento del filone "Passion for Dante" che indaga il tema dell'inferno nella Commedia di Dante Alighieri. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni: 338 3528942

Per gli appassionati di automobili al Tiare Shopping di Villesse domenica 25 dalle 16 l’Autoraduno RacenLow: saranno esposte decine di veicoli elaborati, ma anche auto sportive o d’epoca nell’area parcheggio esterna di fronte all’ingresso principale del Centro. L’entrata è gratuita. Per maggiori informazioni scrivere a: racenlow@loweredgarage.it

Infine per gli amanti delle ‘bionde’ (ma anche delle ‘rosse!) a Piancavallo, in Baita Genzianella, si terrà la festa della birra, dove si potranno degustare una selezione di birre artigianali di vario tipo, ma anche wurstel bavaresi e il frico della Latteria di aviano. Un appuntamento all’aperto che durerà fino al tramonto, con l’accompagnamento musicale del dj Putano Hoffman.