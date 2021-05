Zipline di Sauris, verifiche per riaprire in sicurezza

Sono in corso i preparativi per la riapertura della Zipline di Sauris. L'attrazione, inaugurata la scorsa estate, in questi giorni è sottoposta a manutenzione e alle verifiche di sicurezza.

La riapertura è fissata per il 15 giugno 2021 ed è già stato aperto il calendario delle prenotazioni. Quella di Sauris è la Zipline più lunga d'Europa con i suoi tre chilometri di volo nel vuoto, a 100 metri di altezza. Si tratta di una vera e propria teleferica che collega il Monte Ruche con il lago di Sauris per regalare un tipo alternativo di avventura all’aria aperta con la possibilità di ammirare da una posizione privilegiata i paesaggi circostanti.



Dopo due voli sospesi sopra ad abeti secolari, la Zipline attraversa il più suggestivo dei panorami: il bosco infatti si apre e lascia spazio al lago di Sauris, con un volo di più di mille metri sospeso sopra le sue acque cristalline.



Zipline Experience è un'iniziativa selezionata e finanziata nell'ambito del POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, Linea 2.1.b.1 bis che Friuli Innovazione supporta nell'ambito del programma di Pre-incubazione di imprese culturali, creative e turistiche.