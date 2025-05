1° maggio a Pordenone, tra festa e timori per la cassaintegrazione

La sicurezza sul lavoro, ma anche i salari da aumentare e il precariato da sconfiggere, non senza ai timori per le tante situazioni di crisi nel Friuli occidentale. Il primo maggio a Pordenone è stato festa, con le note della banda di Porcia ad accompagnare il corteo per le vie della città, ma anche momento di riflessione e preoccupazione

In apertura di giornata omaggio al monumento ai caduti in piazza maestri del lavoro, a cui ha voluto presenziare anche il neosindaco Alessandro Basso

Epilogo con i discorsi sotto la Loggia del Comune dei segretari provinciali di Cgil Cisl e Uil, aperti da un minuto di silenzio per Daniel Tafa, il giovane che perso la vita in un’azienda di Maniago, e tutti i morti sul lavoro

Per i lavoratori di Electrolux, Savio, Jacuzzi, Zml e altre realtà il futuro è ricco di incognite.