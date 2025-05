1° Maggio a Trieste: in piazza migliaia di persone per la sicurezza sul lavoro

Sono diverse migliaia le persone che hanno animato il corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil a Trieste. Partenza poco dopo le 9 da Campo San Giacomo e arrivo in piazza Unità. A unire i sindacati il tema della sicurezza sul lavoro. Tante le anime: dai sindacati non solo confederati come le Usb, ai rappresentanti dei pensionati, passando per i partiti politici, antifascisti, studenti e comitati in difesa della sanità.

Tutto si è svolto nella massima tranquillità, imponente il servizio d’ordine predisposto dalle forze dell’ordine con Polizia e Carabinieri oltre a quello organizzato dalla Cgil.