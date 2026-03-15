10 anni del Park di Piazza I Maggio: pilastro della ZTL di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Park interrato di Piazza Primo Maggio compirà dieci anni proprio mentre la ZTL di Udine entrerà a pieno regime. A meno di un mese dall’avvio della fase sperimentale, con la lettura delle targhe 24 ore su 24, il parcheggio inaugurato a giugno del 2016 si rivela sempre più fondamentale per una Zona a Traffico Limitato che oggi sarebbe impensabile senza una struttura di questo tipo.

Fortemente voluto dalla Giunta Honsell dopo un dibattito decennale, il progetto dovette superare le accese proteste del comitato “Zardin Grant”. Ci furono accampamenti, raccolte firme, esposti al TAR e ricorsi al Consiglio di Stato per bloccare i lavori. Alla fine il parcheggio su tre piani e 411 posti auto venne realizzato dalla compianta Vidoni Spa per un costo di circa 11 milioni di euro. Oggi registra una media di circa 400mila soste l’anno — 376.812 nel 2024 — e quella che fu a lungo definita una scommessa rischiosa si è trasformata in un pilastro della logistica urbana.

L’ora delle multe scatterà il 13 luglio. Dal 13 aprile invece partirà il periodo di pre-esercizio: le telecamere registreranno tutto, ma chi entrerà senza autorizzazione riceverà solo una lettera informativa. Una decisione della Giunta De Toni per evitare il disastro del 2018, quando il caos delle sanzioni (35.000 verbali pronti alla notifica) portò allo spegnimento del sistema.