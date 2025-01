10 piegamenti in più ogni giorno, la folle sfida del friulano Jaky Coja

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. All’inizio di ogni nuovo anno, in molti esprimono il desiderio di dare una svolta alla propria vita impegnandosi in nuovi propositi. C’è smette di fumare, chi si mette a dieta o chi iniziata a mangiare sano o a fare attività fisica. Una prova del tutto particolare è quella in cui si sta cimentando Giacomo Cojaniz, un influencer di 30 anni di San Giorgio di Nogaro, protagonista nel 2019 del programma di Telefriuli ‘Friuli Talent’.

Jaky Coja, questo il suo nome d’arte, da anni ha affronta varie sfide per passione e lavoro, ovvero da quando ha iniziato ad insegnare Calisthenics aprendo una palestra a Porpetto. Il suo nuovo proposito è quello che ha iniziato il primo gennaio a Palmanova, quando, illuminato dai fuochi d’artificio, è partita quella che definisce la prova più dura della sua vita: effettuere 10 piegamenti in più rispetto al giorno precedente. Una sfida che lo porterà il prossimo 31 dicembre a ben 3650 push-up di seguito. 667.950 i piegamenti complessivi che effettuerà nell’arco di un anno. Il tutto rigorosamente documentato con i video che posta sul suo profilo Instagram.

Un viaggio estenuante, sia fisicamente che mentalmente. Giorno dopo giorno, ripetizione dopo ripetizione, Jaky vuole dimostrare a se stesso che la costanza e la determinazione possono superare qualsiasi limite, anche se il rischio di fallire è sempre dietro l’angolo. Ma non è tutto. I piegamenti saranno effettuati nei luoghi più belli e suggestivi del Friuli Venezia Giulia. Un modo, questo, per far conoscere la regione al vasto pubblico che lo segue sui suoi canali social.