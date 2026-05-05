1000 morti e 100mila sfollati, poi la ricostruzione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Erano circa le 21 quando un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, iniziò a riversare in un audiocassetta un vinile dei Pink Floyd. Mario, all’epoca 18enne, non poteva immaginare che quella registrazione da lì a pochi secondi avrebbe imprigionato l’urlo dell’Orcolat legando indissolubilmente, almeno per i friulani, ‘Wish you were here’ al Sisma di 50 anni fa. L’intensità del terremoto attraverso il ticchettio del braccetto del giradischi venne ‘stenografata’. L’evento sismico fu prolungato e devastante. La scossa principale durò circa 59 secondi. Un minuto che cambiò per sempre il volto del Friuli, con un’intensità pari a quasi il decimo grado della scala Mercalli e una magnitudo di circa 6.45 della scala Richter. L’epicentro fu in seguito localizzato tra i comuni di Gemona e Artegna, nell’area del Monte San Simeone. Il bilancio fu tragico: 137 i comuni colpiti; 989 i morti; 17.000 le abitazioni danneggiate; oltre 3.000 i feriti e 100.000 i senza tetto.

Il terremoto devastò un’area di 5.700 chilometri quadrati e circa 600.000 abitanti. Quel 6 maggio, oltre alle case, agli edifici storici e alle chiese, furono danneggiate anche 279 aziende con oltre 10mila dipendenti. Circa il 40% del sistema produttivo udinese si fermò.

La gestione dell’emergenza e la successiva ricostruzione (il cosiddetto “Modello Friuli”) sono studiate ancora oggi a livello internazionale per l’efficienza e la capacità della popolazione locale di reagire, dando priorità assoluta alle fabbriche e al lavoro, poi alle case e infine alle chiese.

La scelta fondamentale fu quella di sistemare la popolazione in tendopoli per evitare l’emigrazione di massa e tenere le persone vicine alle imprese.

L’Associazione degli Industriali svolse un ruolo fondamentale in questo con un sottoscrizione che raccolse oltre 3,5 miliardi di lire, destinati a prefabbricati, alloggi per lavoratori e strutture di emergenza. Furono chiesti e ottenuti prestiti a tasso zero e interventi rapidi. Le imprese edili associate diedero vita al Consorzio CORIF, che divenne interlocutore unico per la realizzazione delle infrastrutture.

In poco più di un anno, la riattivazione produttiva fu praticamente completa. A fine 1978, i posti di lavoro industriali nelle zone terremotate non solo furono recuperati, ma aumentarono di circa 2.000 unità. Tra il 1971 e il 1981, addirittura, le unità industriali in provincia di Udine crebbero del 44,7% e gli addetti del 26,7%, con una spinta decisiva proprio dalle aree più colpite.“Il Friuli dimostrò che, mettendo al primo posto la ripresa economica e produttiva, si ricostruisce non solo il tessuto materiale, ma anche quello sociale”, sottolinea il presidente di Confindustria Udine Luigino Pozzo. La ricostruzione friulana interpretò la volontà di riscatto, trasformando una catastrofe in un’occasione di crescita strutturale. Centrale in questo il motto ‘Prima le fabbriche’ di monsignor Alfredo Battisti e la successiva nascita, per volontà popolare, dell’Università di Udine.