116117, oltre mille chiamate al giorno per le cure non urgenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 30mila chiamate in appena un mese per trovare risposte rapide ai bisogni sanitari non urgenti. A trenta giorni dall’estensione del 116117 a tutto il Friuli Venezia Giulia, il servizio gratuito registra una media stabile di circa mille telefonate al giorno.
Il dato conferma il crescente utilizzo del numero europeo pensato per orientare i cittadini e alleggerire la pressione sui Pronto soccorso. Secondo il report regionale, l’86% delle chiamate riceve una risposta immediata al primo contatto, mentre il tempo medio di attesa si attesta attorno ai 90 secondi.
La provincia di Udine concentra il 34% delle richieste, seguita da Pordenone con il 21% e Trieste al 20%. La maggior parte delle telefonate riguarda la continuità assistenziale, mentre i casi trasferiti all’emergenza sono stati appena 219 su oltre 60mila contatti complessivi dall’avvio del servizio a gennaio. “Uno strumento utile per ridurre le tensioni nel sistema di salute”, il breve commento dell’assessore Riccardi.