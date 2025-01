150 anni ASU, Fedriga: “La storia di una comunità”

Le più importanti cariche istituzionali e rappresentanti di spicco del mondo dello sport hanno partecipato alla cena di gala per i 150 anni dell’Associazione Sportiva Udinese. “Questa è la storia di una comunità”, ha detto il presidente della regione Massimiliano Fedriga ringraziando l’Associazione per il grande lavoro svolto sul territorio a livello non solo sportivo ma anche educativo. Complimenti e congratulazioni anche dal presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.