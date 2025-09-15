150 precari a rischio nei tribunali del FVG, sciopero e presidio

Circa 150 precari, impiegati nei tribunali del Friuli Venezia Giulia, sono a rischio di perdere il posto di lavoro. I contratti dei lavoratori, assunti nell’ambito dei progetti Pnrr, scadranno tra poco più di nove mesi, il 30 giugno 2026. Per questo motivo, la Funzione pubblica Cgil ha indetto per domani, martedì 16 settembre, uno sciopero nazionale e un presidio che si terrà a Trieste, in piazza dell’Unità, davanti alla Prefettura.

L’obiettivo della mobilitazione, che si inserisce in una protesta nazionale, è ottenere la stabilizzazione di tutti i 12 mila lavoratori precari del Ministero della Giustizia. Secondo il sindacato, il Governo ha individuato risorse sufficienti solo per metà delle assunzioni, penalizzando non soltanto chi rischia di perdere il lavoro, ma anche il funzionamento della giustizia, già oberata da carenze di organico. A fronte di percorsi formativi e professionalità acquisite, una mancata stabilizzazione costringerebbe questi lavoratori a cercare impiego in altri settori, privando il sistema giudiziario di un prezioso patrimonio di competenze.