159° di Fondazione della Polizia locale di Udine, il comandante Del Longo saluta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è tenuta questa mattina sotto la Loggia del Lionello la celebrazione del 159° anno di fondazione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Udine, alla presenza tra gli altri del sindaco Alberto Felice De Toni e dell’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano.

Si è trattato dell’ultimo impegno ufficiale del Comandante della Polizia locale Eros Del Longo dopo, ora ufficialmente in pensione, dopo una proroga di sei mesi per consentire un graduale passaggio di consegne al successore, Paolo Carestiato. Il sindaco gli ha consegnato una targa al merito a Del Longo che ha raggiunto i 37 anni di carriera. Conferiti anche 6 encomi ad agenti e le 5 benemerenze per i 25 anni di servizio.

GLI ATTESTATI:

“Encomio semplice” conferito dal Sindaco Prof, Alberto Felice De Toni all’Agente CECOTTI Andrea e Agente PIETRANGELO Gianmarco con la seguente motivazione: “Impegnati in attività di controllo del territorio, sottoponevano ad un accertamento di polizia stradale il conducente di un veicolo straniero. Dai successivi controlli alla titolarità della patente di guida emergeva che lo stesso era destinatario di un ordine di carcerazione europeo emesso dalla Procura di Udine in quanto doveva scontare quasi 3 anni di reclusione per furto e tentata estorsione per fatti commessi nel 2019 in città. Dopo le pratiche di rito il soggetto veniva accompagnato nel carcere di via Spalato per espiare la condanna “. Chiaro esempio di acume investigativo e tenacia operativa.

“Encomio semplice” conferito dal Sindaco Prof. Alberto Felice De Toni all’Assistente BOLZICCO Enrico e Agente Scelto PANNULLO Rita con la seguente motivazione:

“A seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un soggetto di origine straniera che si muoveva con fare circospetto all’interno di una attività di contrasto al consumo ed gli spaccio di sostanze un’area verde nella zona di Borgo Stazione allo operanti, impegnati in stupefacenti, ponevano in essere un’attività i osservazione che permetteva successivamente di identificare un giovane di nazionalità pakistana che aveva precedentemente occultato in una cavità alla base di un albero un involucro, occultandolo con foglie secche ed erba. I successivi accertamenti permettevano di recuperare circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, evidentemente destinata allo spaccio. Durante le operazioni di identificazione il giovane, da subito dimostratosi poco collaborativo, opponendo resistenza, riusciva temporaneamente a dileguarsi correndo a piedi e creando con il suo comportamento grave turbativa alla circolazione stradale. L’Assistente i poneva immediatamente al suo inseguimento riuscendo ad intercettarlo dopo alcuni minuti: bloccandolo ed a causa del comportamento tenuto anche in tale frangente I ammanettava in attesa i rinforzi. All’esito delle procedure di identificazione giovane, risultato regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, veniva deferito all’autorità giudiziaria per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e per non aver esibito, senza giustificato motivo, il permesso di soggiorno di cui lo stesso risultava titolare”. Chiaro esempio di coraggio determinazione nell’espletamento dell’attvità di servizio.

Udine 8 gennaio 2024

Consegna ‘Assessore alla Polizia Locale sicurezza avv Ros Toffano

“Encomio semplice” conferito dal Sindaco Prof. Aberto Felice De Toni al Commissario Aggiunto FLORIO Maria Gluseppa e al Vice Ispettore PASQUILI Nicola con la seguente motivazione:

“Impegnati in servizio di pattugliamento del territorio, all’esterno di un supermercato ubicato nella zona del centro storico, si sviluppava un incendio di cartoni, ammassati ntll immediate vicinanze dell’esercizio ai fini della raccolta differenziata. successivi accertamenti esperiti sia mediante la visione delle immagini registrate dall’impianto sistemi installati sui mezzi pubblici di linea urbana, sia di videosorveglianza del negozio, da quello comunale nonché dai attraverso la raccolta delle testimonianze dei dipendenti del negozio, permettevano di accertare che il rogo si era sviluppato in maniera dolosa, rischiando pericolosamente di intaccare l’esercizio ma anche il condominio sovrastante, ipotesi scongiurata solo grazie al tempestivo intervento del personale del supermercato spostando i carrelli già attinti dalle fiamme ed utilizzando gli estintori in dotazione. precedenti era stato sorpreso Le fiamme infatti erano state innescate da un uomo il quale nei minuti dal personale dell’esercizio commerciale mentre tentava di sottrarre alcuni generi alimentari occultandoli in un borsello. Grazie ad un’attenta attività di osservazione svolta nella zona del centro storico, ed ad una felice intuizione da parte di un ufficiale appartenente al Corpo che, libera dal servizio, notava un uomo con caratteristiche compatibili con l’autore dei fatti all’interno di un pubblico esercizio, orientando in tal modo anche successivi riscontri positivi effettuati mediante individuava senza ombra di dubbio l’autore del gesto, poi riconosciuto l’acquisizione e la visione di ulteriori immagini di videosorveglianza, si all’autorità giudiziaria per il reato in incendio doloso e di tentato furto”. anche dal personale del supermercato. L’uomo veniva quindi deferito acume investigativo. Chiaro esempio di capacità operativa sinergica, spirito ‘iniziativa e Udine 15 novembre 2024″. Consegna il Prefetto della Provincia di Udine Domenico Lione

Medaglia d’oro per aver svolto servizio nella Polizia Locale da oltre 35 anni al:

– Comandante Eros DEL LONGO

Medaglia ‘argento per aver svolto servizio nella Polizia Locale da

25 anni al: – Commissario ROTOLO Daniela -Vice Ispettore COLAUTTI Riccardo – Vice Ispettore METUS Clara – Vice Ispettore COCETTA Cristina – Vice Ispettore SACCOMANO VIadimiro