16mila per Bocelli: “Tributo al popolo friulano. Grazie”

16mila persone hanno sfidato umidità, vento e freddo pungente per assistere al concerto di Andrea Bocelli, orgoglio nazionale, e rendere ancora una volta, da Gemona, omaggio alle vittime del terremoto, a 50 anni dal sisma.

Dal palco allestito alla caserma Goi Pantanali, il tenore ha incantato il pubblico con la sua voce e spiegato lo spirito della sua presenza in Friuli. “Quello di stasera – ha detto – è un giusto tributo a un popolo che ha dimostrato resilienza e spirito di abnegazione fin dal giorno dopo il terremoto, iniziando a ricostruire una nuova vita. Grazie di cuore per avermi voluto qui”.

Lo spettacolo, inserito anche nel calendario ufficiale del tour dedicato ai trent’anni di “Romanza”, ha visto in scena, con il maestro, anche i solisti Mariam Battistelli, Cecille, Dean Murphy, Andrea Griminelli, accompagnati dall’orchestra diretta da Marcello Rota.