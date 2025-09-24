18mila euro di carburante con la carta aziendale, condannato 46enne di Cividale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In meno di 3 mesi, ha acquistato quasi 18mila euro di benzina e gasolio utilizzando senza autorizzazione la carta carburante dell’azienda per la quale lavorava. Per questo, il giudice Emanuele Lazzaro del Tribunale di Udine ha condannato con il rito abbreviato Cristian Campanella, trasportatore di 46 anni di Cividale, a 2 anni di reclusione.

Tra l’aprile e il luglio di due anni fa, con quella tessera – di proprietà di un’azienda che si occupa della distribuzione di prodotti ai negozi – furono effettuati ben 117 prelievi non autorizzati, anche tre in un solo giorno. Migliaia di litri di gasolio e benzina acquistati in diversi distributori friulani e di altre regioni, anche in località fuori dall’area di competenza del trasportatore.

A incastrarlo sono state le telecamere di un distributore di Campoformido, che lo hanno immortalato mentre faceva il pieno, e le chat trovate nei suoi telefoni cellulari, nelle quali parlava dei rifornimenti con terze persone.

L’uomo dovrà risarcire l’ex datore di lavoro, rappresentato dall’avvocato Laura Candusso oggi sostituito in aula dal collega Stefano Iacovissi, con 25 mila euro, a copertura sia dei danni patrimoniali, sia di quelli morali. I difensori del 46enne, gli avvocati Francesca Lanzutti e Rosa Richichi, hanno annunciato appello.