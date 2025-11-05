20 anni di mammografie: oltre 1,1 milioni di esami, mortalità ridotta del 24,4%

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un milione e centomila mammografie, 280 mila donne prese in carico e una riduzione drastica della mortalità. Sono i numeri di un successo sanitario che consolida il Friuli Venezia Giulia come modello nazionale nella lotta al tumore al seno. A vent’anni dall’avvio del programma di screening, i dati presentati da Ottobre Rosa parlano chiaro: la prevenzione è un investimento che ha portato ad abbassare la mortalità del tumore al seno del 24,4% nella fascia d’età esaminata.

“Il nostro programma di screening mammografico dimostra come l’organizzazione e le competenze possano salvare vite e rafforzare il sistema sanitario pubblico,” ha dichiarato Riccardi.

L’alto livello di adesione, pari al 77,7%, colloca il FVG al terzo posto in Italia, con una copertura del 100% della popolazione target (45-74 anni).

La sopravvivenza a cinque anni tocca l’89%, sopra la media italiana dell’87,6%. Più dell’85% dei tumori inferiori ai 2 cm viene trattato con chirurgia conservativa e solo il 2,6% delle pazienti sceglie di operarsi fuori regione, contro l’8% nazionale.

“Questi risultati – ha detto Riccardi – sono il frutto di una rete che unisce diagnosi precoce, qualità clinica e fiducia nel sistema pubblico”.