200 giovani in partenza dal Friuli per l’addio all’amato Papa Francesco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il viaggio nella Capitale era già programmato da tempo, per partecipare al Giubileo dei ragazzi, dal 25 al 27 aprile. Ma da lunedì pomeriggio il pellegrinaggio organizzato dalla Pastorale giovanile della Diocesi di Udine ha assunto un nuovo significato: 200 studenti delle scuole medie e delle superiori del Friuli vivranno a Roma non solo il Giubileo, ma anche i funerali del Santo Padre, ai quali sperano di assistere da via della Conciliazione. Sono 4 i pullman che partiranno nel primo pomeriggio di giovedì dallo Stadio Friuli per Roma.