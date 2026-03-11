21 esuberi alla Tecnocom di Udine

Crisi alla Tecnocom di Udine che fa parte del gruppo Progress. L’azienda che produce delle casseforme per la realizzazione dei prefabbricati in cemento armato ha dichiarato 21 esuberi, 19 dei quali sono operai e 2 impiegati.

Dalla Tecnocom, che occupa 39 addetti, il sindacato Fim Cisl, insieme alle RSU di stabilimento, è riuscito ad ottenere la cassa integrazione per un massimo di 12 mesi per cessazione del reparto di produzione, dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del Ministero del lavoro.