25 aprile, a Trieste il comitato diserterà al Risiera

L’obiettivo è gettare acqua sul fuoco ma il dado è ormai tratto e alla fine le polemiche sono destinate a esplodere. Il comitato 25 aprile, che racchiude 35 realtà cittadine di Trieste tra cui l’Anpi e la Cgil, non sarà presente alle celebrazioni ufficiali organizzate dal Comune alla Risiera, nessun invito a disertare la cerimonia, ma lo storico corteo che partiva dal Cimitero e si concludeva nell’ex campo di sterminio è stato cancellato.

Il comitato ha invece scelto di celebrare la liberazione dal nazifasciamo con un corteo che partirà alle 16 da Campo San Giacomo e arrivo in piazza Unità, una sorta di manifestazione alternativa anche se i diretti interessati parlano di un completamento delle celebrazioni e un rafforzamento.

I rapporti tra Comune e comitato sono diventati via via sempre più tesi a partire dal numero massimo di persone che possono accedere alla Risiera fino a quella che è stata definita una militarizzazione della celebrazione con controlli all’ingresso della Risiera.