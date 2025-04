25 aprile, a Trieste tensioni al corteo non autorizzato e in Risiera

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non è stato un 25 aprile di commemorazione o di festa a Trieste. La mattinata è iniziata con il corteo non autorizzato organizzato dal collettivo Burjana, il clima era teso con il culmine con delle cariche nella zona di via dell’Istria all’altezza dell’Irccs Burlo Garofolo perché le autorità volevano evitare che si unisse a quello autorizzato del comitato 25 aprile e in partenza dal monumento ai caduti di Sant’Anna. La manifestazione non autorizzata si è poi conclusa fuori dalla risiera con cori e bombe carte.

All’interno della Riseria di San Sabba le cose non sono andate meglio con il sindaco Roberto Dipiazza fischiato a più riprese durante il suo discorso, non per il contenuto del testo ma per le polemiche di questi giorni e il mancato patrocinio alla manifestaziona promossa dal comitato 25 aprile.