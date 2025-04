25 aprile a Udine: il programma degli eventi

L’anniversario è di quelli importanti: 80 anni della Liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista. Nel capoluogo friulano, pertanto, il programma delle iniziative, che la sezione ANPI Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero – Gianna” e il Comitato Provinciale hanno organizzato con il patrocinio del Comune di Udine e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, è considerevole. Per un mese circa, infatti, si susseguiranno celebrazioni solenni, percorsi della memoria, visite guidate, presentazioni di libri: eventi e cerimonie, che avranno culmine il 25 aprile, data simbolo della lotta di liberazione nazionale, con la cerimonia ufficiale che vedrà come oratrice ufficiale l’avvocata Giovanna Cosattini nipote di Giovanni, sindaco di Udine tra il 1945 e il 1948.

A grande richiesta, inoltre, ritornerà a Udine “Resistenza in festa”, grande festa popolare giunta alla 15ª edizione che da alcuni anni si era spostata a Pradamano.

Sebbene siano vari e numerosi, tutti gli appuntamenti in calendario daranno l’occasione a giovani e adulti di ritrovarsi uniti attorno ai valori di democrazia, inclusione, solidarietà e pace che permeano la nostra Costituzione Repubblicana. Dopo l’apertura in note con il concerto corale “Viva l’Italia antifascista!”, svoltosi martedì 15 aprile all’Auditorium di Paderno, il percorso di avvicinamento al 25 aprile prosegue.

LE CERIMONIE DEL 23 E DEL 24 APRILE

Le commemorazioni nei luoghi salienti della città cominceranno la mattina di mercoledì 23 aprile. Nel pomeriggio, dalle 17.30 si rinnoverà la cerimonia nel quartiere dei Rizzi, in collaborazione con l’Associazione nazionale alpini. Un corteo partirà dalla piazza, per deporre le corone alle lapidi e ai monumenti dei caduti.

Giovedì 24 aprile, alle 18.00, in borgo Villalta con interventi dei giovani Alice Buosi e Giacomo Marangoni,saranno commemorati i 22 caduti del quartiere e la partigiana Fidalma Garosi Lizzero “Gianna”. La manifestazione inizierà in via Leicht, davanti alla lapide posta sulla facciata del liceo “Caterina Percoto”; dopo il corteo proseguirà fino in via Anton Lazzaro Moro, dove si onorerà la memoria di Giovanni Battista Periz “Orio”, medaglia d’argento alla Resistenza. Poi, alle 20.30 sotto la Loggia del Lionello, con ilCoro Popolare della Resistenza di Udine, saranno ricordati i 29 partigiani fucilati nelle carceri di via Spalato il 9 aprile 1945. Cittadine e cittadini sono invitati a partecipare per leggere assieme i nomi dei condannati a morte.

LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE E “RESISTENZA IN FESTA”

Il clou delle celebrazioni per l’80° sarà, ovviamente, venerdì 25 aprile. La cerimonia ufficiale in piazza Libertà comincerà alle 10.30 con l’alzabandiera e la deposizione delle corone al Tempietto dei Caduti. Seguiranno gli interventi del sindaco Alberto Felice De Toni e degli oratori. Poi, in corteo si raggiungerà il Monumento alla Resistenza, in piazzale XXVI Luglio, dove la celebrazione ufficiale terminerà nella tarda mattinata.

La giornata continuerà in un clima informale. Per chi vorrà concedersi dei momenti spensierati in compagnia, a Udine tornerà “Resistenza in festa”, in una location facilmente raggiungibile anche senza auto. L’appuntamento è al parco “Ardito Desio”, in via Lombardia, dalle 12.30 fino a sera.

Si potrà trascorrere il pomeriggio tra chioschi, musica dal vivo e dj set, e non mancheranno i banchetti informativi delle associazioni. Saranno presenti alcuni punti ristoro, allestiti da associazioni del terzo settore che proporranno piccole preparazioni solidali. Sarà, comunque, possibile anche portarsi il cibo da casa per un pic-nic all’aria aperta, e i bambini potranno divertirsi nell’area giochi attrezzata.

L’iniziativa vuole essere una grande festa popolare cittadina in ricordo di tutte e tutti coloro che, in tanti casi, hanno sacrificato la propria vita, la propria giovinezza per un Paese finalmente libero e liberato: partigiane, partigiani, staffette, donne, lavoratori, deportati, internati, militari, forze dell’ordine, sacerdoti, antifasciste, antifascisti, intere famiglie. L’evento, a cura della sezione cittadina dell’Anpi e dell’Arci territoriale di Udine e Pordenone, si svolgerà anche in caso di maltempo.

EVENTI DI MEMORIA A FINE APRILE

Due gli appuntamenti previstialla fine di aprile. Lunedì 28 aprile, alle 10.30, si svolgerà una commemorazione all’esterno della scuola “Silvio Pellico” (in via S. Pietro, 70).Alla presenza delle autorità sarà deposta una corona sulla lapide e gli scolari proporranno canti e poesie. Mercoledì 30 aprile, alle 17.00, all’Università della Terza Età “Paolo Naliato” (in via Piemonte,82) Maurizio Petri.presenterà il suo libro “Stalag IX C. Mio padre… prigioniero 44892“. Nel volume, edito da Chiandetti, l’autore ricostruisce la storia del padre Guido, internato militare friulano, attraverso gli appunti che egli stesso scrisse durante la prigionia e riuscì portare a casa dalla Germania. L’incontro, organizzato in collaborazione con ANED, Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” e UTE, è con ingresso libero.

MAGGIO TRA GLI ITINERARI DELLA LIBERAZIONE

Un viaggio guidato, che intreccia il passato resistenziale e il presente, si dipanerà tra le strade e i monumenti cittadini per tre sabati. Si inizierà il 3 maggio con “Luoghi da consolare“, unitinerario che dalle 18.15 condurrà in vari punti del centro storico. Le diverse tappe saranno scandite da immagini e parole a cura del Liceo artistico “Giovanni Sello” e associazione Icaro. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione. Chi volesse maggiori informazioni, può scrivere una e-mail a [email protected].

Poi, sabato 10 e sabato 24 maggio, il luogo d’interesse sarà piazzale XXVI Luglio, Dalle 16.00, sisvolgeranno visite guidate al Monumento alla Resistenza e al Tempio Ossario, in collaborazione con l’Ordine degli architetti e la parrocchia di San Niccolò al Tempio Ossario.