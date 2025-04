25 Aprile, a Udine ricordato l’eroismo delle partigiane e il ruolo della Xª MAS

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine, bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in segno di cordoglio e in ricordo di Papa Francesco hanno dato il via alle celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione. E’ così che il capoluogo friulano ha voluto interpretare la sobrietà delle celebrazioni, come richiesto dal ministro Musumeci.

La manifestazione si è tenuta sotto una pioggia battente, ma non ha mancato di richiamare sul terrapieno e sotto la loggia centinaia di cittadini, che attendono il 25 aprile per festeggiare quella che considerano una delle feste nazionali più importanti della Repubblica italiana.

Un passaggio dell’orazione pubblica del sindaco De Toni è stato particolarmente applaudito. A circa metà del suo discorso, il primo cittadino ha ricordato l’eroismo delle partigiane che hanno sacrificato la propria vita per combattere il nazifascismo. Tra le tante, è stata ricordata anche Jole De Cillia, ‘Paola’, che preferì suicidarsi con il suo compagno, piuttosto che cadere nelle mani di chi l’avrebbe fatta parlare torturandola, ovvero gli uomini del Battaglione Valanga.

Non è mancata anche la partecipazione accalorata di alcuni che, con bandiere, fumogeni, cori e striscioni, hanno inneggiato alla resistenza e alla pace, anche in Palestina.

Durante il corteo, che si è poi spostato verso piazza XXVI Luglio, si è tenuto anche l’oramai tradizionale lancio dei garofani rossi, gettati dai familiari della compianta Liliana Tonero, che oltre 40 anni fa ha dato vita ad un gesto che oramai a Udine è diventata una tradizione.