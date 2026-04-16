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Cronaca
Gli antagonisti in corte all'esterno della Risiera

25 aprile ad alta tensione a Trieste

Nel pomeriggio la manifestazione pacifica del comitato
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Sarà un 25 aprile ad alta tensione quello di Trieste. La novità è che il corteo organizzato dai movimento antagonisti e anarchici invece di partire alle 9 da piazzale San Giacomo e dirigersi verso la Risiera partirà proprio dalla Risiera alle 12. Lo scorso anno in quel corteo c’era stata una carica di alleggerimento con attimi di tensione all’esterno del monumento nazionale che ogni anno ospita il momento clou delle celebrazioni ufficiali della liberazione e che anche quest’anno inizieranno alle 11 e termineranno proprio alle 12. Gli antagonisti hanno sempre avuto come obiettivo quello di entrare nel monumento dove da ormai quattro anni sono previsti controlli e un tetto massimo di persone ammesse che saranno 2.200 per questioni di sicurezza.

La Questura di Trieste conferma che sono previste riunioni nei prossimi giorni per predisporre la macchina della sicurezza che sarà operativa poi anche nel pomeriggio quando ci sarà il corteo promosso dal comitato 25 aprile con partenza alle 16 da piazza San Giacomo e arrivo in piazza Unità. In questo caso la manifestazione sarà a bassissima tensione a livello di sicurezza ma ad alta tensione politica visto che proprio il comitato per la prima volta nel recente passato non parteciperà alla cerimonia della risiera per via della militarizzazione dell’evento.

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