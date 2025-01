250mila sciatori scelgono il Fvg per le vacanze

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Località sciistiche del Friuli prese d’assalto, è record di presenze in montagna. In particolare, sono più di 250mila gli appassionati che hanno scelto i sei poli sciistici regionali per le vacanze di Natale. Il 34% in più rispetto al 2023. Sono i dati diffusi oggi dall’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, che ha riportato i dati dei primi ingressi registrati negli impianti di risalita gestiti da PromoTurismoFVG.

Nei comprensori di Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri, Sella Nevea e Tarvisio, i primi ingressi dal 23 dicembre al 6 gennaio sono stati 250.597, contro i 187mila della scorsa stagione invernale. Non solo sciatori friulani: sulle piste c’erano sciatori dal Veneto, ma anche da Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca.

La crescita maggiore si è verificata a Piancavallo, +61,3%. In numeri assoluti, però, Tarvisio è al primo posto con oltre 85mila presenze, più 49% rispetto a un anno fa. Per quanto riguarda gli altri poli, Forni di Sopra/Sauris è cresciuto del 34% Sappada del 12% e Ravascletto/Zoncolan del 22%. Unico a scendere Sella Nevea, che ha registrato un -14%.

“Fino a pochi giorni fa – conclude Bini – il record di sciatori in una sola giornata era pari a 20.856, raggiunto a febbraio 2023. In questa stagione nelle giornate del 28, 29 e 30 dicembre e del 3 e 4 gennaio siamo andati sempre oltre i 22mila primi ingressi, un dato che ci conferma non solo la grande voglia di sci, ma anche l’attrattività della nostra montagna”.