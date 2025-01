29enne di Maniago ferito durante una ferrata a Pontebba

Un 29enne di Maniago è rimasto ferito durante l’ascesa della ferrata Tenente Ferrante di Ruffano nel Rio degli Uccelli, a Pontebba. La caduta è avvenuta intorno alle 12:15, quando il giovane alpinista ha perso l’equilibrio, impattando violentemente con un ginocchio contro la parete rocciosa. Pur essendo trattenuto dalle corde di sicurezza, il friulano non è stato più in grado di proseguire né di scendere autonomamente. La situazione ha quindi reso necessario il recupero in parete avvenuto con l’elisoccorso e verricello e l’intervento del Soccorso Alpino di Moggio Udinese e della Guardia di Finanza.

Una volta stabilizzato, il 29enne è stato recuperato con un triangolo di evacuazione e riportato a terra.