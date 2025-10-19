2mila penne nere invadono Codroipo, festa per il 95° del suo Gruppo Alpini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un fiume di cappelli con la penna nera ha attraversato Codroipo questa mattina intrecciandosi con la contemporanea e tradizionale Fiera di San Simone. La cittadina del Medio Friuli ha celebrato il 95° anniversario della fondazione del suo Gruppo Alpini, un traguardo di longevità e servizio alla comunità festeggiato anche celebrando l’8° Raduno della Sezione di Udine e i 40 anni del coro locale.

Penne nere sono arrivate dal Triveneto, ma anche dal resto della Penisola, dal Piemonte fin dall’Abruzzo. Dopo l’alzabandiera e le allocuzioni di rito, la sfilata si è snodata per le vie del centro addobbate a festa. A scandire il passo le note dei “Veci della Fanfara Julia” e della “Fanfara Sezionale ANA Udine”.

Il raduno, che ha registrato una straordinaria affluenza, ha avuto un significato speciale, riunendo anche quanti, negli anni, hanno varcato i cancelli della caserma “29 Ottobre 1917” per il periodo di Centro Addestramento Reclute (CAR), di cui Codroipo è stata per vent’anni sede del Battaglione Vicenza.

Fondato il 19 settembre 1930, il Gruppo Alpini di Codroipo – oggi guidato dal capogruppo Giorgio Della Longa con 439 soci – è intitolato alla Medaglia d’oro Gian Luigi Zucchi, caduto nella Grande Guerra.