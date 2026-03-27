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Cronaca

30 anni di lotta per l’autismo, adesso arriva il menù inclusivo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, un nuovo passo verso ristoranti più accessibili e accoglienti
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Trent’anni fa nasceva Alessandro, e con lui prendeva forma anche il percorso di impegno dei genitori, Elena Bulfone ed Enrico Baisero, per garantire alle persone nello spettro autistico una diagnosi, assistenza e una vita il più possibile inclusiva.

Lunedì 30 marzo Ale compirà 30 anni, un traguardo importante che racconta anche tre decenni di lavoro e determinazione. Prima la battaglia per ottenere una diagnosi, poi l’impegno per costruire opportunità non solo per lui, ma per tante altre famiglie. È proprio da questa esperienza che è nato Progettoautismo Fvg, prima come associazione, oggi Fondazione.

In vista del 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, sono diverse le iniziative in programma. Tra queste, una delle più concrete riguarda l’introduzione dei menù inclusivi nei ristoranti.

Menù inclusivi pensati per rendere l’esperienza al ristorante più semplice e accessibile, soprattutto per persone con disturbi dello spettro autistico, ma utili anche per bambini o chi ha difficoltà comunicative. Presentano alcune caratteristiche specifiche: grafica chiara e semplice, poche opzioni per pagina e colori e una organizzazione che facilita la scelta riducendo lo stress.

Il progetto nasce da esigenze concrete: difficoltà nella comunicazione, selettività alimentare e gestione delle situazioni sociali possono rendere complesso anche un gesto quotidiano come ordinare al ristorante. Un tema tutt’altro che marginale, se si considera che 1 persona su 68 nati nasce autistico, dato che evidenzia quanto sia necessario ripensare servizi e spazi in chiave inclusiva. Un’iniziativa che punta a trasformare anche i momenti più semplici, come sedersi a tavola, in occasioni di reale inclusione.

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